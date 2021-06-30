Antalya'da mezarlık yangını

Antalya Haberleri 30.06.2021 - 15:48 | Son Güncelleme : 30.06.2021 - 15:51
Antalya'nın Akseki ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın 1 saatte söndürüldü.
Akseki'ye bağlı Çanakpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
Sebebi henüz bilinmeyen yangın bir anda büyüdü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine Akseki Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve 20 orman işçisi alevlere müdahale etti.
Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri de destek verdi. Yapılan çalışmaların ardından yangın 1 saat içinde kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın nedeniyle mezarlıktaki otlar ve ağaçlar yanarken, bazı mezarlıkların da zarar gördüğü belirtildi.
Antalya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Antalya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.