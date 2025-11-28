Antalya'da motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
28.11.2025 12:04
İHA
Antalya'da otomobil ve motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08:00 sularında Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde yaşandı.
Alınan bilgilere göre, M.U. idaresindeki otomobil ile H.T. idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü H.T. ile motosikletteki yolcu F.E.K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerden sonra sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Daha önce kendisinin de aynı yerde kaza yaptığını söyleyen görgü tanığı A.Y., "Buraya kesinlikle sinyalizasyon şart. Daha önce ben de burada kaza yaptım. Görünce elim ayağım titredi" dedi.
