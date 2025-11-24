Antalya'da ölümlü motosiklet kazası
24.11.2025 15:17
AA
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir motosiklet otomobil ile çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Pazarcı Mahallesi Denizyolu Caddesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Ömer Türktaş'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Türktaş'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Türktaş'ın cenazesi incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.