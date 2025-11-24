Antalya'da ölümlü motosiklet kazası

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir motosiklet otomobil ile çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Pazarcı Mahallesi Denizyolu Caddesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Ömer Türktaş'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

