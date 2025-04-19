Antalya'da otomobil kanala devrildi:  2 kişi yaralandı

Batuhan Ç. idaresindeki 07 LMT 69 plakalı otomobil, llıca Mahallesi D400 kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Otomobilden çıkarılan sürücü ve yanında bulunan Metin C, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde otomobilin kontrolden çıkarak kanala devrildiği anlar yer alıyor.





