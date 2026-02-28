Antalya'da otomobil kazası. 2 yaralı
28.02.2026 13:50
Antalya'da iki otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobil şoförü de yaralanırken bir şoför araçta sıkıştı.
Kaza, sabah saatlerinde Antalya-Alanya D400 karayolu Gedik kavşağında yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Metin B.'nin kullandığı otomobil ve Dursun U. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada iki otomobil sürücüsü de yaralandı.
Yaralanan Dursun U. sıkıştığı otomobilden sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çıkartıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
