Antalya'da otomobil kazası. 2 yaralı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobil şoförü de yaralanırken bir şoför araçta sıkıştı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Dursun U. sıkıştığı otomobilden sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çıkartıldı.

Kazada iki otomobil sürücüsü de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Metin B.'nin kullandığı otomobil ve Dursun U. idaresindeki otomobil çarpıştı.

