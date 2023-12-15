Antalya'da otomobilin çarptığı motosikletteki genç öldü

Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda ilerleyen Y.Ş.Y idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden sürücüsü henüz öğrenilemeyen diğer araca sürterek savruldu.



Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin sürücüsü aynı yönde giden Osman Alp Kavak (19) yönetimindeki motosiklete de çarptı.



Motosikletle bir süre sürüklenen otomobil, tel çit çekili refüj panelini aşarak karşı şeride geçti.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Kavak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Kavak'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Olayda hafif yaralanan Y.Ş.Y. ile diğer aracın sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.

