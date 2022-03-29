Antalya'da pazarda alışveriş yapanların telefonlarını çalan 2 şüpheli yakalandı

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 10:32
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Semt Pazarı'nda alışveriş yapan 4 kişinin çanta ve ceplerinden telefonlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, telefonları A.A. ve T.L'nin çaldığını belirledi.
Şüphelileri adreslerinde gözaltına alan ekipler, çalınan telefonları sahiplerine teslim etti.
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