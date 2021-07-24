Antalya'da refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilde sıkışan sürücü öldü

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 24.07.2021 - 12:26
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Ahmet Deniz'in (45) kullandığı 07 CUZ 79 plakalı otomobil, Kardeş Kentler Caddesi'nde seyir halindeyken refüjdeki ağaçlara çarptı.
Deniz'in araçta sıkıştığını gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna götürülen Deniz'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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