Antalya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü (Antalya Haberleri)

Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Cüneyt Avcı'nın kullandığı motosiklet, Saray Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Avcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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