Antalya'da ruhsatsız silah operasyonu: 8 kişi yakalandı (Antalya Haberleri)
Antalya'nın Serik ilçesinde ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyon düzenlendi: Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız silah ve mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız 5 tabanca ve 11 av tüfeği ele geçirildi.
Ruhsatsız silahları bulunduran 8 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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