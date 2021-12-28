Antalya'da sahte içki denetiminde bir şüpheli yakalandı.

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 28.12.2021 - 15:49
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sahte içki denetiminde bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, Side Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaptıkları denetimde, 10 litre sahte içki ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi İ.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı
Antalya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Antalya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.