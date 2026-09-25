Antalya'da servis midibüsü tur otobüsüne çarptı. 6 yaralı

Kazaya seyir halindeyken tanık olan İbrahim Köse, "Aracımla sağ şeritte seyir halindeydim. Tur otobüsü ile servis midibüsü aynı yönde ilerliyordu. Büyük tur otobüsü bir anda durunca arkasından gelen servis midibüsü önündeki otobüse çarptı. Hemen 112'yi aradım. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu gördüm" dedi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere götürüldü. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık , polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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