Antalya'da seyir halindeyken alev alan minibüste maddi hasar oluştu

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Akın Ç. yönetimindeki 07 K 6587 plakalı minibüs, Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.



Durumu fark eden sürücü, aracı kenara çekerek alevlere müdahale etmeye çalıştı.



Kısa sürede minibüsü ve içindeki halıları saran alevler, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Yangında minibüs ve içindeki halılar zarar gördü.