Antalya'da silahlı suç örgütlerine operasyon. 5 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “Sokaklar Güvende” çalışmaları kapsamında, silahlı suç örgütlerine yönelik inceleme başlatıldı.

Bu kapsamda, suç örgütlerinin faaliyet alanlarını sosyal medya platformlarına taşıyarak suç ve suçluyu övdükleri, silahlı suç örgütlerinin propagandasını yaptıkları, tehdit ve silah içerikli paylaşımlarda bulundukları değerlendirilen kişiler belirlendi.

Çalışmalarda, 2 silahlı suç örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 7 şüpheli tespit edildi.

Şüpheliler H.Ü. (20), T.G. (22), M.F.Y (27), E.A.Ö. (22), Ö.G. (23), B.Y.M. (19) ve S.E.'nin (19) Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki adreslerine, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.A.Ö.'nün evinde yapılan aramada, 1 otomatik tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 adet 9 mm fişek, 1 adet 9x19 mm fişek, 2 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden Ö.G.'nin evinde yapılan aramada ise 8 adet 9x19 mm fişek, 7 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin sosyal medya platformlarından yaptıkları silah içerikli paylaşımlar, tehdit içerikleri, suç ve suçluyu öven paylaşımlar ile örgüt propagandası niteliğindeki faaliyetlerinin ayrıntılı olarak incelendiği belirtildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.