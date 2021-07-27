Antalya'da site bahçesindeki trafo yangını korkuttu

Antalya Haberleri 27.07.2021 - 20:28
Yangın, Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesinde yer alan bir sitenin bahçesindeki trafoda meydana geldi. Aşırı ısınmadan çıktığı değerlendirilen yangında, trafoda zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
Trafonun alev aldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama seslerinin devam etmesi üzerine polis ekipleri şerit çekerek yolu araç ve yaya geçişine kapattı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale edebilmek için, elektrik dağıtım şirketi görevlilerinin akımı kesmesini bekledi. Akımın kesilmesiyle itfaiye ekipleri trafodaki yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin suyla söndürme çalışmaları başarılı olamayınca, trafo içerisine köpük basılarak, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Antalya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.