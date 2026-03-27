Antalya'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
27.03.2026 12:52
çok sayıda tarihi obje ile gümüş sikke ele geçirildi.
Antalya'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda olayla ilişkili materyal ele geçirildi.
Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda olayla ilişkili V.K. ve Y.P. isimli şüphelilere ait iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi obje ile gümüş sikke ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
