Antalya'da tefecilik operasyonunda 35 şüpheli yakalandı (Antalya Haberleri)

Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 35 zanlı gözaltına alındı.

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 06.07.2021 - 12:29

Antalya'da tefecilik operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik iddialarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Serik ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli, jandarmaya götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı verilen diğer zanlıları yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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