Antalya'da teras katında yangın

Antalya'da beş katlı bir binanın teras katında yangın çıktı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Zerdalilik Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın en üst katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Güneş U.'nun ikamet ettiği dairenin klima iç ve dış ünitesinin bulunduğu yerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Daireyi saran dumanları fark eden Güneş U. ve İrem S. U. panikle kendilerini apartmanın dışına atarken diğer dairelerde oturan komşularını da yangın konusunda uyardı.

Yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler alevlerin sardığı dairedeki yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen İrem S.U. kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.