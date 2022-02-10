Antalya'da trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücüsüne 2 bin 400 lira ceza

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, internette paylaşılan görüntüler üzerine motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.



Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosiklet sürücüsünün kimliğini tespit etti.



Sürücüye, trafik güvenliği ile ilgili kural ve yasaklara uymamak suçundan 2 bin 400 lira para cezası kesilirken trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da hakkında adli işlem yapıldı.



