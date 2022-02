Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, M.Y. (41) yönetimindeki 16 AN 950 plakalı kamyon, Döşemealtı ilçesi Çubuk Beli mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada kamyonda yolcu olarak bulunan H.Ü. (47), hayatını kaybetti, sürücü M.Y. yaralandı.





Yaralı sürücü M.Y, özel bir hastaneye kaldırıldı.