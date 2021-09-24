Antalya'da traktörle motosikletin çarpıştığı kazada 3 yaşındaki çocuk öldü

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Boğazkent Mahallesi'nde iki yeğeniyle gezmeye çıkan Suriye uyruklu Mahmut İsa yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen A.Ç. idaresindeki 32 SD 612 plakalı kum yüklü traktörle çarpıştı.



Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, motosikletten savrulan 3 yaşındaki Ahmet İsa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaralanan motosiklet sürücüsü ile diğer yeğeni Ahit İsa (6), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Traktör sürücüsü A.Ç, polis tarafından gözaltına alındı.

