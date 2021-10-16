Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu 7 Rus turist yaralandı

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 16.10.2021 - 10:35
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Antalya Havalimanı'ndan aldığı Rus turistleri otellerine götüren Ali A. idaresindeki 31 ACB 866 plakalı tur midibüsü, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde şarampole devrildi. Midibüste bulunan 7 turist yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan turistlerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Midibüs şoförü Ali A. ise polis merkezine götürüldü.
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