Antalya'da uçuruma devrilen araçtaki doktor hayatını kaybetti

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,

Cehennem Deresi mevkisindeki kazada kendisi gibi doktor olan eşi Aslıhan Ensari Şimşek ile yaralanan Mert Şimşek (34), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şimşek'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan yakınları tarafından alındı.

Cenazenin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi. Aslıhan Ensari Şimşek'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Mert Şimşek (34) yönetimindeki 06 AS 0647 plakalı araç, Antalya-Korkuteli kara yolunun Cehennem Deresi mevkisinde dün, yoldan çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlanmış, kazada sürücü ile eşi yaralanmıştı.