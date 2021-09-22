Antalya'da uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 22.09.2021 - 18:48
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Murat Öztürk idaresindeki 34 ECR 115 plakalı karpuz yüklü kamyon, İbradı-Akseki kara yolu Düzlen Mahallesi yakınlarında, yolun kenarındaki uçuruma yuvarlandı.
Ağaçlara çarparak durabilen ve hurdaya dönen kamyonun sürücüsü Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyonda bulunan tonlarca karpuz da etrafa saçıldı.
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