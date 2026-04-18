Antalya'da uyuşturucu operasyonu
18.04.2026 11:46
Antalya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Şüpheli olduğu belirlenen kişiye ait Kepez ilçesinde yapılan aramada, bin 218 adet sentetik uyuşturucu hap, 528 bin kullanımlık sentetik kannabinoid, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ve 21 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
