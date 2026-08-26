Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 250 kilogram esrar ele geçirildi
26.08.2026 13:16
Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 250 kilogram esrar ele geçirildi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının yok etmek, ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, temin ettiği uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kente getirerek satışını ve dağıtımını yaptığı belirnen A.G. isimli şahsı takibe aldı. Şüpheli, Aksu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Şüphelinin depo olarak kullandığı adreste yapılan aramalarda 250 kilogram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.