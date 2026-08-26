Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 250 kilogram esrar ele geçirildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının yok etmek, ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, temin ettiği uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kente getirerek satışını ve dağıtımını yaptığı belirnen A.G. isimli şahsı takibe aldı. Şüpheli, Aksu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin depo olarak kullandığı adreste yapılan aramalarda 250 kilogram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.