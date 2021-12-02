Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 02.12.2021 - 10:41
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Alanya ilçesi ve mahallelerinde belirlenen adreslerde 15 şüpheli yakalandı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Öte yandan operasyon anları jandarma ekiplerince görüntülendi.
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