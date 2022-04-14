Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.



Belirlenen 8 adrese düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.



Evlerde ve otomobillerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, uyuşturucu haplar ile hassas terazi ve ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

