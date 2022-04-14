Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 14.04.2022 - 12:11
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen 8 adrese düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.
Evlerde ve otomobillerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, uyuşturucu haplar ile hassas terazi ve ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Antalya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Antalya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.