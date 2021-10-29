Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 29.10.2021 - 16:17
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Antalya'nın Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Side ve Kumköy bölgelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen F.B. (33), G.U. (30), E.H. (29) ve F.Ç'nin (30) ev, iş yeri ve araçlarında arama gerçekleştirildi. Aramada, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap, 5 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca ile 150 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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