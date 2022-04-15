Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Operasyon kapsamında ilçe otogarında bir araya gelen İ.Ş. (42), B.K. (45) ve H.Ş. (39) gözaltına alındı.



Üst aramalarında bir miktar uyuşturucu hap bulunan şüphelilerden H.Ş'nin kaldığı oteldeki odasında 47.80 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.



Şüphelilerden İ.Ş. ve B.K. "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş. ise çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

