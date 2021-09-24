Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolaklı Mahallesi'ndeki bir pansiyonda arama yaptı.



Aramada, 10 paket metamfetamin, 2 kullanımlık esrar ve bir tabanca ele geçirildi.



"Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma" suçundan hakkında arama kaydı bulunan B.A. gözaltına alındı.





Uyuşturucu imal edip sattığı ileri sürülen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.







