Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı (Antalya Haberleri)

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu imal edip sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 09:58

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolaklı Mahallesi'ndeki bir pansiyonda arama yaptı.

Aramada, 10 paket metamfetamin, 2 kullanımlık esrar ve bir tabanca ele geçirildi.

"Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma" suçundan hakkında arama kaydı bulunan B.A. gözaltına alındı.


Uyuşturucu imal edip sattığı ileri sürülen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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