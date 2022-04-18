Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 18.04.2022 - 17:06
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'dan Manavgat'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, fiziki takibin ardından şüpheliler C.D. ve E.D'yi, Sarılar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakaladı.
Zanlıların evinde yapılan aramada, 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram metamfetamin ve hassas terazinin yanı sıra kalem şeklindeki tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D. ve E.D, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Antalya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Antalya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.