Antalya'da uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirilen araçtaki 3 kişi yakalandı.

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 17:13
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Antalya'nın Demre ilçesinde, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beymelek Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları S.Ö'nün otomobilinde arama yaptı.
Aramada çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile farklı boyut ve figürlerde 23 tarihi eser ele geçirildi.
Ekipler, araçtaki S.Ö, İ.Ö. ve H.K'yi gözaltına aldı.
Tarihi eserler Demre Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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