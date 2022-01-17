Antalya'da yaban keçisi avlayan 3 kişiye 72 bin lira ceza kesildi.

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Antalya'nın Akseki ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini avladıkları belirlenen 3 kişiye 72 bin lira ceza uygulandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı av koruma kontrol ekipleri, Güzelsu Mahallesi'ne araçla gelen kişilerin kaçak avlandıkları bilgisi üzerine harekete geçti.



Bölgeye giden ekipler, Selebeli mevkisinde durdurdukları araçta bulunan 3 kişinin bir yaban keçisini vurduklarını tespit etti.



Avladıkları yaban keçisiyle tüfeklerine el konulan bu kişilere Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan idari işlem yapılarak toplam 72 bin lira ceza kesildi.

