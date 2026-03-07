Antalya'da yangın paniği. 6 kişi dumandan etkilendi

Antalya'da 4 katlı bir binanın ilk katında yangın çıktı. Yangında 6 kişi etkilenirken apartman sakinleri de dumandan etkilendi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında etkilenen 2'si çocuk 6 kişiye de sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangın çıkan dairenin sahibinin F.R. olduğu öğrenilirken, üst kattaki komşuların da dumandan etkilendiği öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle birinci katta çıkan yangın, kısa süre içinde binayı dumanla kapladı.

