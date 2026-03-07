Antalya'da yangın paniği. 6 kişi dumandan etkilendi
07.03.2026 13:29
Antalya'da 4 katlı bir binanın ilk katında yangın çıktı.
Yangın, Kepez ilçesine bağlı Fabrikalar mahallesindeki 4 katlı bir apartmanda yaşandı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle birinci katta çıkan yangın, kısa süre içinde binayı dumanla kapladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
6 KİŞİ ETKİLENDİ
Yangın çıkan dairenin sahibinin F.R. olduğu öğrenilirken, üst kattaki komşuların da dumandan etkilendiği öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında etkilenen 2'si çocuk 6 kişiye de sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
İlk müdahaleden sonra kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldılar.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
