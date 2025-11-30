Antalya'da yıldırım düştü, yangın çıktı
30.11.2025 14:01
İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında bir konteyner küle döndü.
Olay, dün gece Manavgat ilçesinde Antalya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde bulunan dinlenme tesisi arkasında yaşandı.
Yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangında tesisin personelin kaldığı konteynerlerden bir tanesi yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler tarafından söndürüldü.
