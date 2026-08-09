Antalya'da yol verme kavgası cinayetle bitti
09.08.2026 11:19
Öldürülen Serhat Aslan.
Antalya'nın Kemer ilçesinde, trafikte yol verme kavgasında bıçaklanan motosiklet tamircisi Serhat Aslan yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi’nde 7 Ağustos Cuma günü iddialara göre motosiklet tamirciliği yapan Serhat Aslan (32) ile Memduh D. (28) arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Memduh D., yanında bulunan bıçakla Serhat Aslan’ı göğüs bölgesinden yaraladı.
Ağır yaralanan Serhat Aslan yere yığılırken, çevredekilerin durumu bildirmesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Serhat Aslan, ambulansla Kemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aslan, kurtarılamadı.
Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, şüpheli Memduh D.’yi kısa sürede yakaladı.
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