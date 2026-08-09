Antalya'da yol verme kavgası cinayetle bitti

Ağır yaralanan Serhat Aslan yere yığılırken, çevredekilerin durumu bildirmesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi’nde 7 Ağustos Cuma günü iddialara göre motosiklet tamirciliği yapan Serhat Aslan (32) ile Memduh D. (28) arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

YASAL UYARI

ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.