Antalya'da yolcu otobüsü ağaçlara çarptı: 6 kişi yaralandı (Antalya Haberleri)
Antalya'nın Kepez ilçesinde yolcu otobüsü refüjdeki ağaçlara çarptı. Kaza sonucu 6 kişi yaralandı.
A.D. (40) idaresindek plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak Gazi Bulvarı'nda refüjdeki ağaçlara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü A.D, 2 personel ve 3 yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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