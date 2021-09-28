Antalya'da yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 28.09.2021 - 11:57
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında, durdurulan yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldı.
Köpeğin tepki verdiği valizde 860 gram kubar esrar ele geçirildi.
Valizin sahibi H.A. gözaltına alındı.
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