Antalya'da yüksek sesli müzik şikayeti: sürücünün ehliyeti iptal edildi
20.11.2025 10:21
Antalya'da Acil Çağrı Merkezi'ne gelen "otomobilden yüksek sesle müzik yayını yapıldığı" ihbarı üzerine, araç sürücüsünün ehliyeti iptal edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir aracın yüksek sesle müzik açması sonucunda vatandaş, Acil Çağrı Merkezi'ne "otomobilden yüksek sesle müzik yayını yapıldığı" şeklinde ihbarda bulundu.
Yapılan ihbar üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Trafik ekipleri tarafından Hisar Caddesi üzerinde park halinde bulunan araca; trafiği tehlikeliye düşürmek, sesli müzik, helezon yayı kesikliği süspansiyon mekanik değişikliğinden dolayı para cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi. Aday sürücü olduğu öğrenilen Y.C.K.'nin ise sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.
Araç ise Yediemin Otoparkı'na çekildi.
