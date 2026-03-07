Antalya'da zabıtadan dilenci denetimi
07.03.2026 14:10
Zabıtaların gelmesiyle küçük kız ağlarken annesi de “Yetişin taciz ediyorlar” diye bağırmaya başladı.
Antalya'da 2 çocuğuyla birlikte dilenen ve zabıtalara yakalanan dilenci kadın, zabıta aracına bindirilmek istenince "Yetişin taciz ediyorlar" diye bağırdı. Zabıta karakoluna götürülen kadının üstündeki paralara el konulurken, bin 764 TL para cezası uygulandı.
Olay, Aşağı Hisar mahallesinde yaşandı.
Alınan bilgiye göre iki küçük çocuğuyla birlikte dilenen kadın, zabıtaları görünce zabıta karakoluna gitmemek için bir süre direndi.
Durumu gören kadının arkadaşı, dilenci kadına direnmemesini söyledi ve beraber zabıta aracına binerek zabıta karakoluna gittiler.
Karakola götürülen dilenci kadınların üzerinde bulunan paralara el konulurken, iki kadına da “Kabahatler Kanunu'ndan” bin 764 TL para cezası uygulandı.
