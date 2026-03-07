Antalya'da zabıtadan dilenci denetimi

Olay, Aşağı Hisar mahallesinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre iki küçük çocuğuyla birlikte dilenen kadın, zabıtaları görünce zabıta karakoluna gitmemek için bir süre direndi.

Zabıtaların gelmesiyle küçük kız ağlarken annesi de “Yetişin taciz ediyorlar” diye bağırmaya başladı.

Durumu gören kadının arkadaşı, dilenci kadına direnmemesini söyledi ve beraber zabıta aracına binerek zabıta karakoluna gittiler.

Karakola götürülen dilenci kadınların üzerinde bulunan paralara el konulurken, iki kadına da “Kabahatler Kanunu'ndan” bin 764 TL para cezası uygulandı.