Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın , Serik ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi Bozburun mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında bölgeye düşen yıldırımın ardından ormanlık alanda yangın çıktı.

Ormandan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Serik Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Yangına 1 helikopter, 6 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin yıldırım düşmesi olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.