Antalya'daki suç örgütü operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen F.K'nin de aralarında bulunduğu zanlılardan 9'u çıkarıldıkları Manavgat 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Polise başvuran bir kişi, "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "kişi hürriyetini yoksun kılma" ve "nitelikli yağmaya" uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu.



Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.



