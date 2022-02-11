Antalya’daki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Öğretmenevleri Mahallesi Dostlar Sitesi'ndeki binanın 8. katındaki Emine Koç’a ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.



Yangın çıktığını görünce evdeki şalteri indirmeye çalışırken dumandan etkilenen apartman görevlisi Hasan Yalçın ile evini yanarken görerek fenalaşan ev sahibi Emine Koç'a olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.



Apartman sakinlerinden Ramazan Altındal, gazetecilere, evinin kapısını açtığında yanık kokusu aldığını, üst katlardan da sesler duyduğunu belirterek, "Apartman görevlisi şalteri indirmek için çıktığında orada kalmış." diye konuştu.

































Muhabir : Sinan Özmüş

Yayınlayan : Murat Kaban



