Antalyalılar sağanağa hazırlıksız yakalandı

Antalya Haberleri - DHA,

Şort ve tişört giyen, motosiklet ve bisikletleriyle dışarı çıkan Antalyalılar, aniden bastıran sağanağın şaşkınlığını yaşadı. Yanlarına aldıkları şemsiyelerin yardımıyla ıslanmaktan korunanlar, hızlı adımlarla gidecekleri yere ulaşmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle şehir içi trafiğinde de aksamalar meydana geldi.

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Doktor Mehmet Latif Gültekin, Antalya'da bugün itibarıyla yağış sezonunun başladığını belirterek, "Bugün yağışların Antalya genelinde hafif ve orta kuvvette olması bekleniyor. Yağışların çarşamba etkisini biraz daha artırarak Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması ve perşembe günü ise hafifleyerek akşam saatlerinden sonra bölgemizi terk etmesi bekleniyor" dedi.

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Doktor Mehmet Latif Gültekin, Antalya'da bugün itibarıyla yağış sezonunun başladığını belirterek, "Bugün yağışların Antalya genelinde hafif ve orta kuvvette olması bekleniyor. Yağışların çarşamba etkisini biraz daha artırarak Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması ve perşembe günü ise hafifleyerek akşam saatlerinden sonra bölgemizi terk etmesi bekleniyor" dedi.