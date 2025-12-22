Balık tutmak isterken kayalıklardan yuvarlandı. Deniz polisi botla kurtardı
22.12.2025 14:48
Antalya'da balık tutmak için 30 metrelik falezlerden inen 60 yaşındaki adam, kayalık alanda dengesini kaybedip düştü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde balık tutmak için 30 metrelik falezlerden aşağı inen 60 yaşındaki Mevlüt Ö. dengesini kaybedip 5 metre aşağı düştü. Yaşlı adam düştüğü yerde 112 Acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yaralının kıyıya yakın olması nedeniyle deniz polisinden yardım talep etti. Bölgeye gelen deniz polisi ekipleri, yaralıyı sedyeyle bota alıp Kaleiçi Yat Limanı'na getirerek hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
