Çaldıkları kasaları dereye attılar, altınlarla birlikte yakalandılar
22.09.2026 12:19
Dereye atılan kasalar dalgıçlar tarafından çıkartıldı.
Antalya'da bir evden 2,4 milyon liralık ziynet eşyası bulunan iki çelik kasayı çalan şüpheliler, kasaları dereye atıp altınları motosiklet koltuğunda gizledi. Yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Antalya’nın Kepez ilçesinde, bir evden içerisinde 2 milyon 430 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan 2 çelik kasanın çalınmasına ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Çalınan ziynet eşyaları bir motosiklet koltuğunun altında gizlenmiş vaziyette bulunurken, dereye atılan kasalar da dalgıçlar tarafından çıkartıldı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu Mahallesi’ndeki bir evden 2 çelik kasanın çalınması üzerine çalışma başlattı. Saha araştırması ve iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Ş.G., E.C., N.E. ve A.A. yakalandı.
Şüphelilere ait 3 farklı adres ile 2 araçta yapılan eş zamanlı aramalarda, spiral kesici alet ve çalınan ziynet eşyaları bir motosiklet koltuğunun altındaki bagaj kısmında ele geçirildi.
Şüphelilerin olayın ardından Altınova Sinan Mahallesi civarındaki bir dereye attıkları belirlenen 2 çelik kasa da bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.A. hakkında adli kontrol kararı verildi. Ş.G., E.C. ve N.E. ise tutuklanarak cezaevine
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