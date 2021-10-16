"Çekirge" operasyonu kapsamında yakalanan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Çekirge" operasyonu kapsamında, "evrakta sahtecilik", "tapu dolandırıcılığı" ve halk arasında "saadet zinciri" olarak bilinen "piramit satış sistemi" ile haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışma başlattı.



Bu çerçevede, yaklaşık 5 milyon 900 bin lira tutarında dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerden 5'i, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

