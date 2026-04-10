10.04.2026 10:12

Çevreyolunda ters yönde ilerledi, cezadan kaçamadı
Minibüsüyle ters yönde ilerleyip trafiği tehlikeye attı.

Antalya Alanya ilçesinde minibüsüyle ters yönde ilerleyen sürücünün ehliyetine el konulup 95 bin lira ceza kesildi.

Alanya'da Yeni Doğu Çevre Yolu’nda minibüsüyle ters yönde ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye soktu.

 

Yoğun trafiğin etkili olduğu bölgede sürücüler, korna çalarak tepki gösterdi.

 

YAKALANDI

 

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince yapılan inceleme sonucu sürücü tespit edilip yakalandı.

 

Ehliyeti yanında olmayan ve muayenesiz araç kullandığı tespit edilen sürücüye toplam 95 bin 438 TL idari para cezası uygulandı.

 

Sürücünün ehliyetine el konuldu, araç da 60 gün süreyle trafikten menedildi. Ayrıca sürücü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

