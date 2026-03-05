Ceza yazılmasın diye plakasını kapattı, 140 bin TL ceza yedi

Kask takmadığı için ceza yazdırmamak adına plakasını kapatan sürücü Dilek Yıldız, “benim yaptığım hatayı kimse yapmasın” dedi.

Kaskının çalındığını belirten Yıldız, ehliyetinin olduğunu ve araç bakımlarının da tam olduğunu söyledi.

Yıldız, pişmanlık duyduğunu dile getirirken gülerek şöyle devam etti:

"Kasktan ceza yemeyeyim diye, ergenlere uydum, ergenler kapatıyor ya plakayı. Ceza 140 bin lira. Plakanızı kapatmayın, kasktan cezanızı yiyin."