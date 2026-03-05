Ceza yazılmasın diye plakasını kapattı, 140 bin TL ceza yedi
05.03.2026 12:59
Plakasını kapattığı için 140 bin TL para ceza uygulandı.
Antalya'da trafik polisinin durdurduğu motosikletin sürücüsüne, plakasını kapattığı için 140 bin TL para ceza uygulandı. Motosiklet 30 gün trafikten men edildi.
Manavgat'a bağlı Aşağı Hisar mahallesinde devriye yapan trafik polisleri, plakası kağıtla kapatılmış bir motosikleti durdurdu.
Motosiklet sürücüsü Dilek Yıldız'a “Araç plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapmak suçundan” 140 bin TL idari para cezası uygulandı.
Cezanın yanı sıra motosiklet de 30 gün trafikten men edilerek Yediemin otoparkına çekildi.
30 gün trafikten men edilerek Yediemin otoparkına çekildi.
Kask takmadığı için ceza yazdırmamak adına plakasını kapatan sürücü Dilek Yıldız, “benim yaptığım hatayı kimse yapmasın” dedi.
Kaskının çalındığını belirten Yıldız, ehliyetinin olduğunu ve araç bakımlarının da tam olduğunu söyledi.
Yıldız, pişmanlık duyduğunu dile getirirken gülerek şöyle devam etti:
"Kasktan ceza yemeyeyim diye, ergenlere uydum, ergenler kapatıyor ya plakayı. Ceza 140 bin lira. Plakanızı kapatmayın, kasktan cezanızı yiyin."
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.